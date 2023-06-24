Makas atan sürücü trafikte tehlike saçtı: 4 yaralı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Gedelek Viyadüğü mevkisinde meydana gelen kazada otoyolda makas atarak ilerleyen Ahmet Çağrı Kuzucu (36) idaresindeki 34 KZC 05 plakalı otomobil, aynı yöne giden Gürol Tecimel'in (50) kullandığı 34 TS 1210 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada Ahmet Çağrı Kuzucu ile diğer aracın sürücüsü Gürol Tecimel ve yanındaki çocukları Deren (17) ile Deniz Tecimel (10) yaralandı.

İhbarla, kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sekv edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.