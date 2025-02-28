Makas atan sürücüye ceza



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunda bir sürücünün makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesine ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüleri inceledi.



Aracın plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü S.Ç. gözaltına alındı.



Polis, Karayolları Trafik Kanunu'nun, ilgili maddelerinden sürücüye 13 bin 420 lira cezai işlem uyguladı.



Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.