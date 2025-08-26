Makas atan sürücüye para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Küçükçekmece TEM Otoyolu güney yol istikametinde bir araç sürücüsünün makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.



Ekipler, kimliğini belirledikleri sürücü M.Ü.'yü (25) yakaladı.



Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplamda 11 bin 253 lira para cezası verildi.



Ayrıca sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.