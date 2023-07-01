Makas kazasında can kaybı 5'e yükseldi

İzmir'in Menderes ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Ali Alperen Özer (18), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi, kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kısıklı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Ali Alperen Özer, tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazada yaşamını yitiren Özcan Özer (57) eşi Sibel Özer (54), ablası Şengül Akbaş (64) ve Ali Alperen Özer ile minibüste yolcu olarak bulunan Mustafa Kemal Karaca'nın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca alındı.

Özcan, Sibel ve Ali Alperen Özer ile Şengül Akbaş için Buca ilçesinde Kırklar Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene ailenin yakınları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Cenazeler, kılınan namazın ardından aynı bölgedeki mezarlığa defnedildi.

