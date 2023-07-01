Makas kazasında can kaybı 5'e yükseldi

İzmir'de makas atan bir sürücünün neden olduğu kazada can kaybı 5'e yükseldi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında İzmir-Aydın Yolu Kısık Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İzmir'den Torbalı istikametine seyir halinde olan araç makas atarken kontrolden çıkarak sol şeritteki Özcan Özer (57) idaresindeki otomobile çarptı.

Özer'in kullandığı araç çarpmanın etkisiyle refüjü aşarak karşı şeride geçerek İsmail A. kontrolündeki minibüsle çarpıştı.

Kazada; Özcan Özer'in eşi Sibel Özer (54) ve ablası Şengül Acar (69) olay yerinde; Özcan Özer ile minibüste bulunan Mustafa Karaca da hastanede hayatını kaybetti.

5'i ağır 21 kişinin yaralandığı kazada bugün bir kötü haber daha geldi. Özer ailesinin 18 yaşındaki oğulları Ali Alperen Özer de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.