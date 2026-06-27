Makas kazasında iki otomobil dereye uçtu

Bursa 'nın Osmangazi ilçesinde trafikte makas atarak ilerleyen araç zincirleme kazaya neden oldu.

Olay akşam saatlerinde Kanalboyu Caddesi'nde meydana geldi. Makas atarak ilerlediği iddia edilen Veli Ç. yönetimindeki otomobil , iki araca çarptı. Kazaya neden olan araç ve çarptığı otomobillerden biri dereye uçtu.

Kaza yerine polis, sağlık , AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Veli Ç., İsmail A., Eray I. ve Ramazan K. ile diğer aracın sürücüsü Hüseyin E. ve beraberindeki Saadet E. dereden çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 6 yaralı, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.