Makas pahalıya patladı: 90 bin lira ceza kesildi, hem ehliyeti gitti hem arabası
12.03.2026 13:25
Makas atan sürücü Bağdat Caddesi'de durduruldu.
Kadıköy'de makas atarak ilerleyen sürücü, asayiş uygulamasında polise yakalandı. Sürücüye 90 bin lira para cezası kesildi. Aracı 60 gün bağlanan sürücünün ehliyetine ise el konuldu.
İstanbul Kadıköy'deki sahil yolunda makas atan sürücü polise yakalandı.
İddiaya göre sahil yolunda otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücü, asayiş uygulama noktasında polis ekipleri tarafından durduruldu.
Ekiplerin yaptığı inceleme ve denetimlerde sürücünün trafikte makas attığı tespit edildi.
Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü hakkında işlem başlatıldı. Yapılan işlemler kapsamında sürücüye toplam 90 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetine el konuldu.
Ayrıca sürücünün kullandığı otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.