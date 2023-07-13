Maket bıçaklı cinsel saldırıya 13 yıl 6 ay hapis

Mersin’in Aydınlıkevler ilçesinde bir iş yeri sahibi çalışanına maket bıçağıyla cinsel saldırıda bulundu.



Olay, 13 Mart 2020 günü meydana geldi. Bir yazılım şirketinin sahibi olan O. A., iş yerine gelen H.C.'nin mutfaktaki tabakları toparlamasını istedi. Bu sırada H.C.'nin arkasına yaklaşan O. A., ona cinsel tacizde bulundu. H.C. karşı koyarken, şüpheli bu kez cebinden çıkardığı maket bıçağını genç kadının boğazına dayadı. H.C.'yi yere yatırıp ağzını kapatmaya çalıştı.



TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDI



O. A. nefes almakta zorluk çeken genç kızı bıraktı. H.C. olayın ardından karakola giderek patronundan şikayetçi oldu. Adliyeye sevk edilen O. A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



13 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



O. A. hakkında “tehdit”, “basit cinsel saldırı” ile “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada O. A. iddiaları kabul etmedi. Mahkeme sanığı, “cinsel saldırı” suçundan 7 yıl 6 ay hapis, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan da 6 yıl hapis olmak üzere toplam 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.



Karar kesinleşirse O.A. cezasını çekmek üzere cezaevine gönderilecek.