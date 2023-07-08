Makineden fırlayan ahşap parçası kalçasına saplandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilya atölyesinde kesim yapılan makineden fırlayan ahşap parçası, arkadaşlarını ziyarete gelen Yusuf Ş.’nin kalçasına saplandı. Yaralanan Yusuf Ş., kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Makineden fırlayan ahşap parçası kalçasına saplandı

Arkadaşlarını ziyaret için ’nın İnegöl ilçesindeki mobilya atölyesine giden Yusuf Ş. isimli kişinin kalçasına makineden fırlayan ahşap parçası saplandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 10'uncu Sokak'taki mobilya atölyesinde meydana geldi.

MAKİNEDEN FIRLADI

Çalışan arkadaşlarıyla sohbet ederken, kesim yapan makineden fırlayan ahşap parçası, Yusuf Ş.'nin kalçasına saplandı. Yusuf Ş. yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AMELİYATA ALINDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yusuf Ş., kalçasına saplanan ahşap parçasıyla birlikte İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf Ş.'nin ameliyata alındığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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