Malatya Arguvan’da anız yangını

Malatya’nın Arguvan ilçesinde yüzlerce dönümlük bir alanda çıkan anız yangını söndürüldü.

Malatya Arguvan’da anız yangını

Olay, Arguvan İlçesi Yamaç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Çıkan yüzlerce dönümlük bir alanda etkili olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya Arguvan’da anız yangını - 1

Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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