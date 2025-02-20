Malatya da elektrik kesintisi: Malatya'da elektrikler ne zaman gelecek? Fırat EDAŞ kesinti programı

Malatya'nın bazı ilçelerinde bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. Günlük programa göre, Yazıhan ve Battalgazi ilçelerinde 09-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerin yaşandığı mahalleler, Fırat EDAŞ'ın resmi adresinden paylaşıldı.

MALATYA ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI