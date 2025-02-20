Malatya da elektrik kesintisi: Malatya'da elektrikler ne zaman gelecek? Fırat EDAŞ kesinti programı
Fırat EDAŞ elektrik kesintisi programını paylaştı. Programa göre, Malatya'nın Yazıhan ve Battalgazi ilçelerine elektrik verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, elektrik kesintisinin sona ereceği saati araştırıyor. Peki, Malatya'da elektrikler ne zaman gelecek?
Malatya'nın bazı ilçelerinde bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. Günlük programa göre, Yazıhan ve Battalgazi ilçelerinde 09-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerin yaşandığı mahalleler, Fırat EDAŞ'ın resmi adresinden paylaşıldı.
MALATYA ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
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