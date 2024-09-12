Malatya 'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Malatya'da kamu kurumundan hırsızlık yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Malatya 'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Eylül günü kamu kurumlarından gerçekleşen olayına ilişkin 310 saat kamera kaydı izleyerek şüphelileri tespit etti.

Harekete geçen ekipler şüpheliler H.Y. ve H.M.A. isimli şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Toplamda 2 milyon TL değerinde çaldıkları eşyalarla birlikte yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakim karşısına çıkan şüphelilerden H.Y. tutulandı. H.M.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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