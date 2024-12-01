Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Aralık 2024

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Aralık 2024
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 2°. Yarın için Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 3°. 3 Aralık 2024 Salı Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 3°. 4 Aralık 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°.

Bugün

Sisli
Sisli

2

/

-6

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

3

/

-5

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

3

/

-4

Çarşamba

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

4

/

-2

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