Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Eylül 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. Yarın için Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 3 Eylül 2024 Salı Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 4 Eylül 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°.
Bugün
35/
19
Yarın
32/
17
Salı
32/
17
Çarşamba
33/
17
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