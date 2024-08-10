Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Ağustos 2024

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Ağustos 2024
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. Yarın için Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 12 Ağustos 2024 Pazartesi Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 13 Ağustos 2024 Salı Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 14 Ağustos 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

37

/

20

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

18

Pazartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

34

/

17

Salı

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

18

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

17

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