Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Ağustos 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. Yarın için Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 12 Ağustos 2024 Pazartesi Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 13 Ağustos 2024 Salı Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 14 Ağustos 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°.
Bugün
37/
20
Yarın
36/
18
Pazartesi
34/
17
Salı
35/
18
Çarşamba
35/
17
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