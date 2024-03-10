Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Malatya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 13°. 12 Mart 2024 Salı Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 15°. 13 Mart 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 17°. 14 Mart 2024 Perşembe Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

11

/

0

Yarın

Sisli
Sisli

13

/

-1

Salı

Sisli
Sisli

15

/

1

Çarşamba

Sisli
Sisli

17

/

2

Perşembe

Bulutlu
Bulutlu

17

/

4

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