Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 13°. 12 Mart 2024 Salı Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 15°. 13 Mart 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 17°. 14 Mart 2024 Perşembe Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°.
Bugün
11/
0
Yarın
13/
-1
Salı
15/
1
Çarşamba
17/
2
Perşembe
17/
4
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