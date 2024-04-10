Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 18°. Yarın için Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. 12 Nisan 2024 Cuma Malatya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 21°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. 14 Nisan 2024 Pazar Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°.