Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Malatya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 18°. Yarın için Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. 12 Nisan 2024 Cuma Malatya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 21°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. 14 Nisan 2024 Pazar Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

18

/

6

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

20

/

8

Cuma

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

21

/

8

Cumartesi

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

21

/

9

Pazar

Bulutlu
Bulutlu

19

/

8

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