Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 18°. Yarın için Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. 12 Nisan 2024 Cuma Malatya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 21°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. 14 Nisan 2024 Pazar Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°.
Bugün
18/
6
Yarın
20/
8
Cuma
21/
8
Cumartesi
21/
9
Pazar
19/
8
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