Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Ağustos 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. Yarın için Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 13 Ağustos 2024 Salı Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 14 Ağustos 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 15 Ağustos 2024 Perşembe Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°.
Bugün
36/
18
Yarın
34/
17
Salı
35/
17
Çarşamba
36/
18
Perşembe
35/
18
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