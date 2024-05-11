Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. Yarın için Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. 13 Mayıs 2024 Pazartesi Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 15°. 14 Mayıs 2024 Salı Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 19°. 15 Mayıs 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°.
Bugün
23/
12
Yarın
21/
10
Pazartesi
15/
9
Salı
19/
7
Çarşamba
20/
8
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