Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 9°. Yarın için Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 6°. 19 Ocak 2025 Pazar Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°. 20 Ocak 2025 Pazartesi Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 4°. 21 Ocak 2025 Salı Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 3°.

Bugün

Sisli
Sisli

9

/

-1

Yarın

Sisli
Sisli

6

/

-3

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

7

/

-3

Pazartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

4

/

-1

Salı

Sisli
Sisli

3

/

-5

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