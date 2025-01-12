Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 9°. Yarın için Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 6°. 19 Ocak 2025 Pazar Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°. 20 Ocak 2025 Pazartesi Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 4°. 21 Ocak 2025 Salı Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 3°.