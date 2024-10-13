Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. Yarın için Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. 17 Ekim 2024 Perşembe Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 18 Ekim 2024 Cuma Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°.