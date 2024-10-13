Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. Yarın için Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. 17 Ekim 2024 Perşembe Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 18 Ekim 2024 Cuma Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

28

/

11

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

28

/

11

Çarşamba

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

28

/

11

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

23

/

9

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

18

/

4

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