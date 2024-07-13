Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Temmuz 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. Yarın için Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 17 Temmuz 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 18 Temmuz 2024 Perşembe Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 19 Temmuz 2024 Cuma Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°.
Bugün
36/
21
Yarın
36/
20
Çarşamba
37/
22
Perşembe
37/
22
Cuma
36/
20
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Malatya Hava Durumu
- Hava Durumu