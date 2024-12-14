Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Aralık 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 2°. Yarın için Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 2°. 16 Aralık 2024 Pazartesi Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 0°. 17 Aralık 2024 Salı Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 2°. 18 Aralık 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 4°.