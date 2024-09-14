Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Eylül 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. Yarın için Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 16 Eylül 2024 Pazartesi Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 17 Eylül 2024 Salı Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 18 Eylül 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°.
Bugün
34/
16
Yarın
34/
16
Pazartesi
32/
16
Salı
28/
14
Çarşamba
29/
14
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