Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Temmuz 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. Yarın için Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 17 Temmuz 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 18 Temmuz 2024 Perşembe Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 19 Temmuz 2024 Cuma Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°.