Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 5°. Yarın için Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 8°. 18 Şubat 2025 Salı Malatya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 8°. 19 Şubat 2025 Çarşamba Malatya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 7°.