Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 5°. Yarın için Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 8°. 18 Şubat 2025 Salı Malatya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 8°. 19 Şubat 2025 Çarşamba Malatya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 7°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

5

/

-4

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

8

/

-3

Salı

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

8

/

-1

Çarşamba

Kar Yağışı
Kar Yağışı

7

/

3

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