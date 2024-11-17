Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Kasım 2024
Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 14 Kasım 2024 Perşembe Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 15 Kasım 2024 Cuma Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Malatya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°.
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Yarın
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Perşembe
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