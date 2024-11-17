Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Kasım 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 14 Kasım 2024 Perşembe Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 15 Kasım 2024 Cuma Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Malatya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°.