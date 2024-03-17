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Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Malatya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. Yarın için Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. 19 Mart 2024 Salı Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. 20 Mart 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. 21 Mart 2024 Perşembe Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

14

/

4

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

14

/

4

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

14

/

6

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

16

/

4

Perşembe

Yağmurlu
Yağmurlu

15

/

6

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