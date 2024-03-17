Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. Yarın için Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. 19 Mart 2024 Salı Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. 20 Mart 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. 21 Mart 2024 Perşembe Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°.