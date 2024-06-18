Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Haziran 2024

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Haziran 2024
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. Yarın için Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 21 Haziran 2024 Cuma Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 22 Haziran 2024 Cumartesi Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

39

/

21

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

40

/

22

Cuma

Sıcak Hava
Sıcak Hava

38

/

21

Cumartesi

Sıcak Hava
Sıcak Hava

39

/

21

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