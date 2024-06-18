Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Haziran 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. Yarın için Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 21 Haziran 2024 Cuma Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 22 Haziran 2024 Cumartesi Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°.
Bugün
39/
21
Yarın
40/
22
Cuma
38/
21
Cumartesi
39/
21
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