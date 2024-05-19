Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Mayıs 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 28°. Yarın için Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 21 Mayıs 2024 Salı Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 22 Mayıs 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 23 Mayıs 2024 Perşembe Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°.
Bugün
28/
12
Yarın
27/
13
Salı
28/
14
Çarşamba
29/
13
Perşembe
29/
15
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