Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Mayıs 2024

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Mayıs 2024
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 28°. Yarın için Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 21 Mayıs 2024 Salı Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 22 Mayıs 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 23 Mayıs 2024 Perşembe Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

28

/

12

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

27

/

13

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

28

/

14

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

29

/

13

Perşembe

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

29

/

15

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