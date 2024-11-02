Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 4 Kasım 2024 Pazartesi Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 15°. 5 Kasım 2024 Salı Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 6 Kasım 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°.