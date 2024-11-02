Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 4 Kasım 2024 Pazartesi Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 15°. 5 Kasım 2024 Salı Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 6 Kasım 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

20

/

5

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

20

/

4

Pazartesi

Sisli
Sisli

15

/

1

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

-1

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

12

/

-3

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