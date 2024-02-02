Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Malatya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 7°. Yarın için Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°. 4 Şubat 2024 Pazar Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°. 6 Şubat 2024 Salı Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

7

/

-5

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

7

/

-3

Pazar

Bulutlu
Bulutlu

8

/

-3

Pazartesi

Bulutlu
Bulutlu

9

/

-2

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

11

/

2

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