Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 7°. Yarın için Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°. 4 Şubat 2024 Pazar Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°. 6 Şubat 2024 Salı Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°.