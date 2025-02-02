Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 10°. 4 Şubat 2025 Salı Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. 5 Şubat 2025 Çarşamba Malatya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

11

/

-3

Yarın

Sisli
Sisli

10

/

-2

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

10

/

-2

Çarşamba

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

4

/

-1

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