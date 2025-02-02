Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025
Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 10°. 4 Şubat 2025 Salı Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. 5 Şubat 2025 Çarşamba Malatya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°.
Bugün
11/
-3
Yarın
10/
-2
Salı
10/
-2
Çarşamba
4/
-1
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