Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Temmuz 2024

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Temmuz 2024
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. Yarın için Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 25 Temmuz 2024 Perşembe Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 26 Temmuz 2024 Cuma Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

37

/

21

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

38

/

21

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

37

/

21

Perşembe

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

21

Cuma

Sıcak Hava
Sıcak Hava

37

/

22

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