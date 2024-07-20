Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Temmuz 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. Yarın için Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 25 Temmuz 2024 Perşembe Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 26 Temmuz 2024 Cuma Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°.
Bugün
37/
21
Yarın
38/
21
Çarşamba
37/
21
Perşembe
36/
21
Cuma
37/
22
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