Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Eylül 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 25°. Yarın için Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°. 23 Eylül 2024 Pazartesi Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 24 Eylül 2024 Salı Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. 25 Eylül 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°.