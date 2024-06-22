Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Haziran 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. Yarın için Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 25 Haziran 2024 Salı Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 26 Haziran 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°.
Bugün
36/
18
Yarın
38/
19
Pazartesi
38/
20
Salı
38/
19
Çarşamba
35/
19
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