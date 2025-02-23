Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık -1°. Yarın için Malatya hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık 0°. 25 Şubat 2025 Salı Malatya hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık 3°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Malatya hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık 4°.

Bugün

Aşırı Soğuk
Aşırı Soğuk

-1

/

-13

Yarın

Aşırı Soğuk
Aşırı Soğuk

0

/

-13

Salı

Aşırı Soğuk
Aşırı Soğuk

3

/

-11

Çarşamba

Aşırı Soğuk
Aşırı Soğuk

4

/

-8

Öne Çıkan Video

Sabiha Gökçen'de havada panik anları: 15 dakikalık yakıtımız kaldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...