Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık -1°. Yarın için Malatya hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık 0°. 25 Şubat 2025 Salı Malatya hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık 3°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Malatya hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık 4°.