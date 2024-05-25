Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. Yarın için Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 25°. 28 Mayıs 2024 Salı Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 31°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°.