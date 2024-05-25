Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. Yarın için Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 25°. 28 Mayıs 2024 Salı Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 31°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

24

/

11

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

25

/

12

Salı

Bulutlu
Bulutlu

31

/

13

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

29

/

14

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