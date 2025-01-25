Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 7°. Yarın için Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°. 28 Ocak 2025 Salı Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 8°. 29 Ocak 2025 Çarşamba Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 8°.

Bugün

Sisli
Sisli

7

/

-2

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

7

/

-2

Salı

Sisli
Sisli

8

/

-3

Çarşamba

Sisli
Sisli

8

/

0

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