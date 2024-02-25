Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Şubat 2024

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Şubat 2024
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Malatya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 14°. Yarın için Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°. 27 Şubat 2024 Salı Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 11°. 28 Şubat 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°. 29 Şubat 2024 Perşembe Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 14°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

14

/

2

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

12

/

2

Salı

Sisli
Sisli

11

/

3

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

14

/

1

Perşembe

Sisli
Sisli

14

/

4

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