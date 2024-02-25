Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Şubat 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 14°. Yarın için Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°. 27 Şubat 2024 Salı Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 11°. 28 Şubat 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°. 29 Şubat 2024 Perşembe Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 14°.
Bugün
14/
2
Yarın
12/
2
Salı
11/
3
Çarşamba
14/
1
Perşembe
14/
4
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