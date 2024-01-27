Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ocak 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°. Yarın için Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 1°. 29 Ocak 2024 Pazartesi Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 0°. 30 Ocak 2024 Salı Malatya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 2°.
Bugün
3/
-1
Yarın
1/
-5
Pazartesi
0/
-7
Salı
1/
-5
Çarşamba
2/
-2
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