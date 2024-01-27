Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ocak 2024

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ocak 2024
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Malatya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°. Yarın için Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 1°. 29 Ocak 2024 Pazartesi Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 0°. 30 Ocak 2024 Salı Malatya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 2°.

Bugün

Kar Yağışı
Kar Yağışı

3

/

-1

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

1

/

-5

Pazartesi

Bulutlu
Bulutlu

0

/

-7

Salı

Kar Yağışı
Kar Yağışı

1

/

-5

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

2

/

-2

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