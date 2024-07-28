Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 33°. Yarın için Malatya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 30 Temmuz 2024 Salı Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 31 Temmuz 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 1 Ağustos 2024 Perşembe Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°.
Bugün
33/
17
Yarın
34/
17
Salı
36/
19
Çarşamba
33/
18
Perşembe
33/
17
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