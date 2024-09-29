Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. Yarın için Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 1 Ekim 2024 Salı Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 3 Ekim 2024 Perşembe Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

31

/

16

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

30

/

14

Salı

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

20

/

14

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

24

/

10

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

25

/

9

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