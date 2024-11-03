Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 12°. Yarın için Malatya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 14°. 8 Kasım 2024 Cuma Malatya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 16°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 10 Kasım 2024 Pazar Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

12

/

1

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

14

/

2

Cuma

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

16

/

3

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

4

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

17

/

6

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