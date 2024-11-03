Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024
Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 12°. Yarın için Malatya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 14°. 8 Kasım 2024 Cuma Malatya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 16°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 10 Kasım 2024 Pazar Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°.
Bugün
12/
1
Yarın
14/
2
Cuma
16/
3
Cumartesi
16/
4
Pazar
17/
6
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