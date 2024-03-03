Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. 5 Mart 2024 Salı Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 6 Mart 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 7 Mart 2024 Perşembe Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°.
Bugün
12/
-1
Yarın
14/
0
Salı
15/
0
Çarşamba
13/
1
Perşembe
13/
0
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