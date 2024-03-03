Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Malatya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. 5 Mart 2024 Salı Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 6 Mart 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 7 Mart 2024 Perşembe Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

12

/

-1

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

14

/

0

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

15

/

0

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

13

/

1

Perşembe

Bulutlu
Bulutlu

13

/

0

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