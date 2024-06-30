Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 33°. Yarın için Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 2 Temmuz 2024 Salı Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 4 Temmuz 2024 Perşembe Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

33

/

15

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

29

/

16

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

30

/

15

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

33

/

15

Perşembe

Sıcak Hava
Sıcak Hava

37

/

19

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