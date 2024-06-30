Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 33°. Yarın için Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 2 Temmuz 2024 Salı Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 4 Temmuz 2024 Perşembe Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°.