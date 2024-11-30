Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Kasım 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Sisli, sıcaklık 2°. Yarın için Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 3°. 3 Aralık 2024 Salı Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 3°. 4 Aralık 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°.