Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Temmuz 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. Yarın için Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 35°. 8 Temmuz 2024 Pazartesi Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 34°. 9 Temmuz 2024 Salı Malatya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 10 Temmuz 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 34°.