Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Aralık 2024

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Aralık 2024
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 7°. Yarın için Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. 9 Aralık 2024 Pazartesi Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°. 10 Aralık 2024 Salı Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. 11 Aralık 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

7

/

-1

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

10

/

2

Pazartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

11

/

2

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

11

/

2

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

12

/

3

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