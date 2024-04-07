Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 17°. Yarın için Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 16°. 9 Nisan 2024 Salı Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 14°. 10 Nisan 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 17°.
Bugün
17/
6
Yarın
16/
5
Salı
14/
5
Çarşamba
17/
7
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